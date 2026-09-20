Средства ПВО сбили за сутки рекордное число украинских беспилотников

Российские силы ПВО сбили за сутки 1 951 украинский дрон, сообщает Минобороны. Это рекордный показатель с начала спецоперации. Ранее сообщалось, что 18 августа российские средства ПВО сбили 1 671 беспилотник ВСУ.

В ежедневной сводке о ходе СВО говорится, бойцы группировки "Север" в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля.

Также сообщается, что российские военные нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры, складам боеприпасов и военно-технического имущества противника.