Участники второго розыгрыша акции "#ВыбираемВместе2026 - Москва" получили призы

Определены победители розыгрышей второго дня акции "#ВыбираемВместе2026 - Москва" программы "Миллион призов". Всего по итогам двух дней поощрения получили более 2,7 миллиона человек.

Они смогут поменять баллы на скидки в магазинах, кафе, аптеках, пополнить карты "Тройка" или пожертвовать их на благотворительность. Всем участникам электронного голосования придут смс для активации призовых баллов.

В России с 18 по 20 сентября проходят выборы депутатов Госдумы IX созыва. В голосовании впервые принимают участие жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Также в нескольких регионах выбирают губернаторов и депутатов законодательных собраний. В 33 субъектах граждане могут проголосовать дистанционно. Более трёхсот избирательных участков открыты за пределами России в 152 странах.