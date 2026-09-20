Около 1,5 тысячи человек приняли участие в осеннем фестивале ГТО

Более полутора тысяч человек приняли участие в Осеннем фестивале ГТО в Москве. На стадионе "Москвич" каждый желающий старше шести лет мог пройти испытания на получение знака отличия.

Проведение таких фестивалей стало доброй традицией, сообщил заммэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко. Он напомнил, что фестивали проводятся дважды в год – весной и осенью.

Успешное выполнение нормативов даёт возможность получить золотой, серебряный или бронзовый знак отличия ГТО. Он, в свою очередь, даёт право льготного поступления в некоторые вузы, а работающим москвичам – получить налоговый вычет.