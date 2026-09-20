Явка на выборах в Госдуму превысила 50%

Явка на выборах депутатов Госдумы превысила 50%, более половины зарегистрированных избирателей отдали свой голос. Об этом сообщает Центризбирком России.

Высокая активность граждан наблюдается в регионах, которые впервые принимают участие в думских выборах. Так, в ДНР явка уже выше 80%. В Луганской и Херсонской областях - более 65%.

В России с 18 по 20 сентября проходят выборы депутатов Госдумы IX созыва. В голосовании впервые принимают участие жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Также в нескольких регионах выбирают губернаторов и депутатов законодательных собраний. В 33 субъектах граждане могут проголосовать дистанционно. Более трёхсот избирательных участков открыты за пределами России в 152 странах.