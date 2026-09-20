Чем живёт Внуково - московский район авиаторов и писателей

Этот район вырос из городка авиаторов. И именно тут расположен первый в России аэропорт, до которого можно доехать на метро. В этом районе есть образцы советской застройки всех исторических периодов - от деревянных домов 1939 года до 17-этажных высоток восьмидесятых. А ещё здесь расположен знаменитый посёлок писателей Переделкино.

Всё это - о районе Внуково. Здесь высоченные сосны, невероятно вкусный воздух, потрясающая энергетика. И атмосфера, в которой непременно хочется написать роман или, как минимум, прочитать стихи. Знаменитое Переделкино, актриса Ксения Алфёрова по нему скучает. В детстве, вместе с родителями - Ириной Алфёровой и Александром Абдуловым - часто приезжала сюда в гости к драматургу Александру Штейну. Место притяжения творческой интеллигенции. Обсуждали книги, театральные и кинопремьеры.

Ещё с тридцатых годов прошлого века Переделкино - дачный посёлок писателей. Они не только вдохновенно творили здесь, порой увлечённо превращались и в садоводов-огородников - Валентин Катаев занимался цветами, Борис Пастернак выращивал картофель и помидоры. Корней Чуковский - яблоки. Он и на даче был окружен детьми, основал для них библиотеку.

Магический район: у детей из Внукова желание учиться в новой современной школе сбылось. Здание, ну конечно же, на улице Бориса Пастернака, оно построено по индивидуальному проекту. В нынешнем году это самая крупная школа-новостройка в Москве, рассчитана на 2100 учеников. В этой школе есть всё – IT-полигон, медиатека, лабораторно-исследовательские комплексы, великолепно оснащённые классы.

А музицировать научат в культурном центре Внуково. Здесь не только занятия по игре на гитаре и вокалу, танцевальные и театральные студии. Ещё и тренировки по художественной гимнастике. Возможности зала позволяют. В этом культурном центре интересно и детям, и взрослым; постоянно проходят концерты, спектакли, выставки. Есть и библиотека, и музей с уникальными экспонатами. Он неслучайно посвящен гражданской авиации. Внуково - воздушные ворота Москвы, единственный в столице район, в котором не только все основные виды общественного транспорта, но даже самолёты.

Парков в этом районе семь. Все благоустраивали, максимально сохраняя природный ландшафт. И территория Дома творчества Переделкино после основательной реконструкции и реставрации превратилась в новое место притяжения. Внуково, и правда, тот самый удивительный район, где природа, история, архитектура и современные технологии существуют в гармонии.