Байкеры закрыли сезон мотопробегом по Садовому кольцу

В столице состоялся XV Московский мотофестиваль, посвящённый закрытию мотосезона. Тысячи байкеров собрались на проспекте академика Сахарова. С напутственным словом к ним обратился заместитель мэра Максим Ликсутов, он подвёл итоги прошедшего сезона.

"Этот год у нас особенный. Традиционное уже снижение количества погибших и пострадавших мотоциклистов. Поэтому мы конечно сильно рады. Спасибо коллегам из Госавтоинспекции города Москвы, МЧС, скорой помощи, которые помогали. чтобы дороги были более безопасными чем годом ранее", -сказал Ликсутов.

В столице сейчас 130 тысяч мотоциклистов. Организаторы мероприятия подготовили насыщенную шоу-программу - выступления известных артистов, а также тематические мастер-классы и розыгрыш призов. Среди участников фестиваля не только москвичи, но и гости из городов Подмосковья и из соседних регионов.

Главным событием фестиваля стал мотопробег. На этот раз он был посвящён году единства народов России. Колонна стартовала с проспекта Академика Сахарова и сделала полный круг по Садовому кольцу. В заезде приняли участие представители 35-ти мотоклубов. На финише их ждала большая концертная программа.