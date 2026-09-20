Россию захлестнула эпидемия храпа: что сделать, чтобы не умереть во сне

В России эпидемия храпа, причём наблюдается этот синдром не только у мужчин. Есть данные, что за последнее время почти на треть увеличилось число женщин и даже детей, страдающих от храпа. И ладно бы дело было только в неприятном звуке, что мешает спать окружающим. Синдром может осложняться кратковременной остановкой дыхания, а это уже серьёзно.

Часто проблема храпа в семье доводит до покупки берушей или выселения источника звука на диван. Но за этим ночным джазом нередко скрывается серьёзный сбой в организме. Мышцы гортани расслабляются настолько, что воздух перестает поступать в лёгкие. Человек фактически задыхается по несколько раз за ночь, сам того не сознавая.

Понять нарушено ли дыхание во сне, могут помочь близкие. Важно обратить внимание на паузы: храпящий человек обычно на время затихает, а затем всхрапывает с новой силой. Главные провокаторы апноэ - лишний вес, лор-проблемы, например, увеличенные миндалины, хроническая заложенность носа, и вредные привычки – алкоголь, курение. Кстати, стереотип, что громкий сон - удел мужчин среднего возраста, далёк от реальности. К сомнологам всё чаще заглядывают молодые люди в возрасте 25–30 лет. Причём, в числе храпунов много девушек.

Для назначения лечения нужно обязательно провести исследование, и понять насколько храп опасен. Эффективный метод - кардиореспираторный мониторинг. Ночью он определяет громкость храпа, в каком положении он возникает - на спине или на боку, и фиксирует остановки дыхания. Также аппарат собирает всю информацию по всем параметрам о рисках сердечно-сосудистых заболеваний. По расшифровке данных врач видит нарушения дыхания во сне и определяет их причину.

Обычно назначается СИПАП-терапия. Человек спит с компрессором, который чутко реагирует на ритм дыхания и подаёт дополнительный воздух через маску. Десять лет спать в маске - звучит как сюжет фантастического фильма. Но терапия возвращает не только тишину в спальню, но и хорошее самочувствие.