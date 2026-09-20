Попытки повторного голосования могут повлечь ответственность по УК РФ — МГИК

В Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве поступили сигналы о том, что люди подходят к терминалу, получают электронный бюллетень, а потом обращаются к члену участковой избирательной комиссии за новым, бумажным бюллетенем. Зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут в связи с этим предупредил, что такие манипуляции можно отнести к попытке двойного голосования.

За это предусмотрена уголовная ответственность. Реут пообещал, что все эпизоды будут проверены, а материалы будут направлены в правоохранительные органы для принятия мер.

В России с 18 по 20 сентября проходят выборы депутатов Госдумы IX созыва. В голосовании впервые принимают участие жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Также в нескольких регионах выбирают губернаторов и депутатов законодательных собраний. В 33 субъектах граждане могут проголосовать дистанционно. Более трёхсот избирательных участков открыты за пределами России в 152 странах.