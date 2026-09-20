В России завершились выборы депутатов Госдумы IX созыва

В России завершилось трёхдневное голосование. Избирательные участки закрылись в самом западном регионе страны – Калининградской области. По данным Центризбиркома, явка на выборах превысила 56%, обогнав на 5% показатель прошлых парламентских выборов 2021 года. Онлайн на выборах в Госдуму на федеральной платформе ДЭГ проголосовали 3,3 миллиона россиян.

Голосование прошло без серьёзных нарушений, за его ходом следили сотни наблюдателей. Первые итоги выборов станут известны в течение ближайших часов.

В России с 18 по 20 сентября проходили выборы депутатов Госдумы IX созыва. В голосовании впервые принимали участие жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Также в нескольких регионах выбрали губернаторов и депутатов законодательных собраний. В 33 субъектах граждане имели возможность проголосовать дистанционно. Более трёхсот избирательных участков работали за пределами России в 152 странах.