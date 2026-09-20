Фельдшер скорой помощи: Москва даёт возможность проголосовать даже в движении

Дистанционное электронное голосование даёт возможность сделать выбор быстро и удобно. Об этом в интервью АГН "Москва" рассказал фельдшер скорой помощи Дмитрий Хромов.

Он отметил, что в постоянном движении не всегда находится время даже на самые важные дела, но в Москве есть возможность сделать свой выбор быстро и удобно с помощью дистанционного голосования.

В России с 18 по 20 сентября проходят выборы депутатов Госдумы IX созыва. В голосовании впервые принимают участие жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Также в нескольких регионах выбирают губернаторов и депутатов законодательных собраний. В 33 субъектах граждане могут проголосовать дистанционно. Более трёхсот избирательных участков открыты за пределами России в 152 странах.