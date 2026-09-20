Явка на выборах в Госдуму превысила показатель 2021 года, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. На парламентских выборах пять лет назад явка составила 51,72%, сейчас она превысила 52%. Памфилова указала на беспрецедентный уровень консолидации людей.

Она также отметила беспрецедентный уровень контроля голосования, несмотря на давление и провокации. По её словам, фейки о массовом недопуске наблюдателей на избирательные участки не подтвердились.

В России с 18 по 20 сентября проходят выборы депутатов Госдумы IX созыва. В голосовании впервые принимают участие жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Также в нескольких регионах выбирают губернаторов и депутатов законодательных собраний. В 33 субъектах граждане могут проголосовать дистанционно. Более трёхсот избирательных участков открыты за пределами России в 152 странах.