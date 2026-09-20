МГИК: Внешние хакерские атаки на систему ЭГ в Москве продолжаются

Продолжаются масштабные внешние хакерские атаки на систему столичного электронного голосования. Об этом сообщил замглавы Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

По его словам, злоумышленники используют целый арсенал различных механик и технологий для воздействия на инфраструктуру и систему московского электронного голосования. Они намереваются её замедлить.

Реут предупредил москвичей, что у некоторых избирателей могли происходить кратковременные задержки с возможностью проголосовать. На данный момент система работает стабильно.

В свою очередь, глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что некий представитель неназванной системной партии пытался внедрить вирус в систему ДЭГ в Москве.

В России с 18 по 20 сентября проходят выборы депутатов Госдумы IX созыва. В голосовании впервые принимают участие жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Также в нескольких регионах выбирают губернаторов и депутатов законодательных собраний. В 33 субъектах граждане могут проголосовать дистанционно. Более трёхсот избирательных участков открыты за пределами России в 152 странах.