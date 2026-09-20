ЦИК обнародовал первые итоги голосования на выборах в Госдуму

Центризбирком сообщил первые итоги выборов депутатов Госдумы. После подсчёта 13,88% голосов лидирует партия "Единая Россия", она набирает 57,54%.

У КПРФ 13,67%, ЛДПР - 9,27%, у "Справедливой России" - 5,16%, "Новые люди" набирают 7,96%.

Явка, по предварительным данным, составила 56,66%.

В России с 18 по 20 сентября проходили выборы депутатов Госдумы IX созыва. В голосовании впервые принимали участие жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Также в нескольких регионах выбрали губернаторов и депутатов законодательных собраний. В 33 субъектах граждане имели возможность проголосовать дистанционно. Более трёхсот избирательных участков работали за пределами России в 152 странах.