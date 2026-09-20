300 тысяч москвичей поклонились мощам святого Спиридона Тримифунтского

Более миллиона верующих в России смогли приложиться к мощам святого Спиридона Тримифунтского. Только в столице поклониться им пришли 300 тысяч человек.

В каждом из российских городов к раке с мощами выстраивались многокилометровые очереди паломников. Некоторые занимали места с ночи, чтобы поклониться одному из самых почитаемых в мире святых.

Спустя пять дней пребывания в московском храме Христа Спасителя десница Спиридона Тримифунтского, привезённая с греческого острова Корфу, покинет нашу страну и отправится в Казахстан.