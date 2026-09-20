В Московском зоопарке на свет появился маленький потто

Пополнение в Московском зоопарке. У редких ночных приматов - потто - родился детёныш. Пол пока неизвестен. Его определят только в октябре, именно тогда зоологи смогут провести первый ветеринарный осмотр.

Пока же новорождённый слишком маленький и слабый. Сейчас детёныш питается материнским молоком, но уже начинает пробовать взрослый корм - манго, бананы и другие фрукты.

Потто - ночные древесные приматы из семейства лориевых, которые обитают в тропических лесах Западной Африки. Международный союз охраны природы присвоил этому виду статус уязвимого.