Российская армия в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам на нашей территории нанесла удары по украинским тылам. Приходят сообщения о взрывах в Киеве, Николаеве, Харькове, Запорожье. Накануне прилеты отмечены по предприятиям вражеского ВПК и логистическим центрам в Сумах и пригородах украинской столицы.

В интересах группировки "Центр" экипаж Су-34 нанес удар по личному составу и укрепленному опорнику ВСУ. Позиции врага атаковали бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

В Запорожской области артиллеристы поразили замаскированный пункт управления тяжелыми гексакоптерами и склад боеприпасов противника, чем снизили его активность на передовой.

На Добропольском направлении операторы дронов-перехватчиков удачно поохотились, уничтожив более 200 беспилотников неприятеля, надежно прикрыв маршруты передвижения наших подразделений и техники.

Государственные и ведомственные награды вручены "БАРСам" за мужество и героизм при выполнении боевых задач в ДНР. Медали "За отвагу", медаль ордена "За заслуги перед отечеством II степени", "За храбрость I-II степени" и "За спасение погибавших" получили более 30 добровольцев.