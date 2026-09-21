Минобороны назвало имена новых героев СВО

Новые подвиги российских военнослужащих в ходе спецоперации. Младший сержант Евгений Руденко в составе расчёта гаубицы "Гиацинт-Б" наносил удары по вражеским позициям. Несмотря на обстрелы неприятеля и угрозу атаки БПЛА, наши артиллеристы уничтожили четыре пункта управления дронами и до десяти боевиков.

Рядовой Дмитрий Осколкин в ходе штурма вражеского опорника с помощью гранат ликвидировал пулемётный расчёт ВСУ и взял в плен двух радикалов. От них были получены ценные сведения о численности и расположении противника.