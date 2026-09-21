Ночью 21 сентября над российскими регионами сбили 244 БПЛА ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 244 вражеских беспилотников.

БПЛА уничтожены в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями, а также над Краснодарским краем, Адыгеей, Башкирией, Татарстаном и над Черным морем.

Все беспилотники были самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

Информации по пострадавшим в результате ночной атаки нет. В Орловской области повреждены три частных дома. В Уфе беспилотники атаковали местный нефтеперерабатывающий завод, серьезных повреждений нет.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 1 110 БПЛА.