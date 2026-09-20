Явка на выборах в Госдуму приблизилась к 60% и на 19:30мск составляет 56,65%. Таким образом, побиты показатели парламентских выборов 1993, 2003, 2016 и 2021 годов.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова сегодня днём указала на беспрецедентный уровень консолидации россиян и отметила высокий уровень контроля за голосованием.

В Москве число участников электронного голосования превысило 3,4 миллиона человек, сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами.

В России с 18 по 20 сентября проходят выборы депутатов Госдумы IX созыва. В голосовании впервые принимают участие жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Также в нескольких регионах выбирают губернаторов и депутатов законодательных собраний. В 33 субъектах граждане могут проголосовать дистанционно. Более трёхсот избирательных участков открыты за пределами России в 152 странах.