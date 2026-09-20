В Москве завершилось голосование на выборах в Госдуму

В России завершается голосование на выборах в Государственную думу. В Москве участки закрылись ровно в 20:00. В 21:00 последние участки закроются в Калининградской области.

Электронное голосование завершилось в 19:59. Однако еще в течение 15 минут принимались голоса избирателей, которые успели получить бюллетень в последний момент, уточнили в Общественном штабе по наблюдению за выборами. Электронный способ волеизъявления выбрали свыше 3,4 млн человек (по данным на момент написания заметки).

Все дни выборов московская система Дистанционного электронного голосования подвергалась кибератакам. Как рассказали в столичном Общественном штабе по наблюдению за выборами, все атаки были отражены благодаря работе технических специалистов.

Выборы в России проходили в течение трех дней — 18, 19, 20 сентября. Участки были открыты с 8:00 до 20:00. Электронно можно было проголосовать круглосуточно.

По данным на 20:00 явка по стране составила 56,66%. Такие данные привел ЦИК. Данные 2026 года превысили показатели выборов в 2021, 2016, 2003 и 1993 годов.