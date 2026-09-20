Катастрофа: Мерц с ужасом прокомментировал итоги выборов в Германии

Партия "Альтернатива для Германии" лидирует на выборах в парламент Мекленбурга-Передней Померании с 37% голосов, на втором месте СДПГ с 35,5%, следует из данных экзитполлов. На выборах в Берлине лидируют "Левые" с 24,5% голосов, за ними партия Мерца ХДС с 20%, третья – "Альтернатива для Германии" с 16%.

Канцлер Фридрих Мерц уже назвал катастрофой для ХДС результаты выборов в региональный парламент федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, сообщает ТАСС.

Две недели назад в соседней земле Саксония-Анхальт "Альтернатива для Германии" одержала сокрушительную победу на местных выборах, набрав более 43% избирателей.