Роскомнадзор заявил о попытках вмешательства извне в процесс выборов

В Роскомнадзоре заявили о попытках вмешательства извне в процесс выборов в России. Злоумышленники запускали фишинговые ресурсы, маскирующиеся под официальные сайты.

Всего за время выборов было зафиксировано свыше 1,5 тыс. DDoS-атак на ресурсы ЦИК, ДЭГ, ЕПГУ, ЕСИА и ДИТ Москвы из зарубежного сегмента интернета.

В Роскомнадзоре также сообщили, что с начала избирательной кампании по требованию ведомства владельцы интернет-ресурсов удалили запрещенный контент либо ведомство ограничило доступ к более 6 тыс. материалов.

Как пояснил заместитель начальника Управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Александр Ижко, это материалы, содержащие недостоверную общественно значимую информацию, а также материалы с призывами к осуществлению экстремистской деятельности и участию в несанкционированных мероприятиях.

Кроме того, в дни выборов Роскомнадзор зафиксировал 918 аварийных ситуаций на сетях связи, обеспечивающих работу избирательных комиссий всех уровней. По словам Ижко, меры реагирования по их восстановлению были приняты оперативно.