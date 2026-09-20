Минобороны сообщило об уничтожении ракет "Фламинго" на подлёте к Москве

Силы ПВО России и экипажи истребителей сбили на подлёте к Москве восемь крылатых ракет "Фламинго". Об этом сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что в целях срыва выборов в Госдуму киевский режим 19 и 20 сентября предпринял попытку массированной атаки с применением дронов и крылатых ракет "Фламинго". Наши военные сбили 1 951 беспилотник и восемь ракет большой дальности. Ещё одна запущенная противником крылатая ракета отклонилась и упала в безлюдной местности.

Ракеты "Фламинго" уничтожены на подлёте к гражданским объектам в Московском регионе, особо отметили в Минобороны. Там пообещали усилить удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве.

Ранее сообщалось, что в ночью 20 сентября в Московском регионе отражена самая массированная атака вражеских беспилотников. В Подмосковье погибли три человека, ранены около 20-ти.