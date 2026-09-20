МГИК: Все желающие успеют проголосовать на участках выбранным ими способом

По состоянию на 19:30 на участках Москвы продолжается активный избирательный процесс. Примерно на полутора десятках избирательных участков из 1443 наблюдается большое количество желающих проголосовать. Преимущественно это участки в новых жилых кварталах Коммунарки.



Как пояснил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, во время прошлых избирательных кампаний наблюдалась аналогичная ситуация. Это связано с тем, что в ТиНАО сдаются новые дома, жители которых не успели внести в дополнительные списки избирателей.



Он также отметил, что в соответствии с избирательным законодательством двери избирательных участков необходимо закрыть в 20:00. В связи с этим всех, кто еще не успел проголосовать, приглашают зайти на территорию участка до его закрытия.