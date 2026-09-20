Собянин: Выборы в Москве прошли на достойном уровне

Сергей Собянин заявил о рекордной явке в Москве на выборах в Госдуму. Мэр сказал, что выборы в столице прошли на достойном уровне.

Враг сделал всё возможное, чтобы сорвать выборы в Московском регионе, но у него это не вышло, цитирует Собянина ТАСС.

Ещё Собянин отметил укрепление позиций "Единой России". На совещании с региональными отделениями, которое проходит в центральном исполкоме партии, мэр подчеркнул, что это накладывает огромную ответственность, особенно в сегодняшних непростых условиях.

По словам Собянина, для "Единой России" победа означает не праздник, а начало трудовых будней. "Мы избираемся с вами не ради победы, не для абстрактных процентов, а для того, чтобы как можно больше отдать Родине, как можно лучше работать, созидать, чтобы наша Москва была еще более прекрасной, а наша родина – более сильной", – отметил мэр. Он также поздравил всех однопартийцев с итогами выборов.

В России с 18 по 20 сентября проходили выборы депутатов Госдумы IX созыва. В голосовании впервые принимали участие жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Также в нескольких регионах выбрали губернаторов и депутатов законодательных собраний. В 33 субъектах граждане имели возможность проголосовать дистанционно. Более трёхсот избирательных участков работали за пределами России в 152 странах.