Зумеры-наблюдатели на выборах приятно удивили старших коллег

В Подмосковье отметили высокий интерес молодежи к выборам. Это касается не только самого волеизъявления, но и процесса общественного наблюдения.

"Молодежь в основном голосует электронно, но молодежи очень много в наблюдателях. И это позволяет мне говорить, что молодежь не игнорирует выборы", - сообщила председатель совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Московской области Марина Юденич.

В свою очередь первый заместитель председателя Общественной палаты региона, руководитель рабочей группы по наблюдению за выборами Татьяна Дмитриева заметила, что молодежь ответственно подошла к выполнению своих обязанностей во время проведения выборов. По ее словам, за время кампании в Подмосковье не было случаев самоотвода со стороны представителей юного поколения.

"Когда человеку любопытно, как организован какой-то процесс, он находит себе мотивацию, приходит и реализует свое право. И если мы говорим о стереотипных мемах про зумеров, то, как правило, речь идет о рабочих местах, о профессиональном перегорании и так далее. Здесь другое", - сказала Дмитриева (цитата по ТАСС).

Выборы в России проходили с 18 по 20 сентября. Явка превысила 56%.