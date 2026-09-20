Ключ расшифрования результатов ДЭГ соединили в Мосгоризбиркоме

Процедура сборки ключа расшифрования результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) состоялась в Мосгоризбиркоме.

Накануне старта выборов ключ был разделен на пять частей. Они были переданы на хранение пяти людям. После сборки ключа расшифрования запускается процесс подсчета голосов.

Выборы депутатов Госдумы завершилось в Москве в 20:00. Система электронного голосования в течение еще 15 минут после этого принимала голоса избирателей, которые получили бюллетень в последний момент.

Как рассказала в ходе процедуры соединения ключа расшифрования результатов ДЭГ председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, граждане продемонстрировали высокую активность на выборах в Москве.

"То, что мы видим, что мы превзошли результаты выборов депутатов 2021 года, это говорит о многом", – сказала Кириллова.