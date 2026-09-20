Нанесён новый удар по военным целям в Одессе

Российские войска нанесли новые удары по стратегическим целям на Украине. Подробности сообщили в Минобороны.

В порту Одессы поражён сухогруз с военным имуществом, предназначенным для ВСУ, а в Петровке Одесской области уничтожен склад боеприпасов.

Вечером 20 сентября Минобороны сообщило, что минувшей ночью силы ПВО сбили на подлёте к Москве восемь крылатых ракет "Фламинго". В ведомстве отметили, что противник предпринял попытку массированной атаки в целях срыва выборов в Госдуму. Ракеты летели к гражданским объектам в Московском регионе.