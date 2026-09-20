МГИК: Система электронного голосования в Москве выдержала кибератаки

Столичная система электронного голосования выдержала массовые кибератаки в дни выборов. Об этом сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

"Система справилась с массированными, масштабными кибератаками", - сказала Кириллова в ходе церемонии сборки ключа расшифрования результатов электронного голосования.

По ее словам, граждане продемонстрировали высокую активность на выборах в Москве. Активность превысила показатели выборов депутатов 2021 года.

Всего за три дня в Москве было выдано более 3,445 млн бюллетеней. Такие данные отображаются на экранах Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, пишет ТАСС.