Партия "Единая Россия" уверенно побеждает на выборах в Госдуму. После подсчёта 13,88% голосов она лидирует с 49,4% голосов избирателей. На втором месте КПРФ с 14,2%. В пятёрке также ЛДПР с 10,7%, "Справедливая Россия", набравшая 6,6% и "Новые люди" с 9,7%. Явка на выборах превысила 56%.

Лидер "Единой России" Дмитрий Медведев уже отметил, что партия выступила достойно. Россияне сохраняют доверие к партии и считают возможным доверить ей и дальше управление на самых разных уровнях государственной власти, констатировал её председатель.

"Единой России" предстоит воплощать в жизнь президентские решения, курс Владимира Путина, резюмировал Медведев. Ещё зампред Совбеза поблагодарил россиян, которые приняли участие в выборах, сообщает ТАСС.

В России с 18 по 20 сентября проходили выборы депутатов Госдумы IX созыва. В голосовании впервые принимали участие жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Также в нескольких регионах выбрали губернаторов и депутатов законодательных собраний. В 33 субъектах граждане имели возможность проголосовать дистанционно. Более трёхсот избирательных участков работали за пределами России в 152 странах.