Общественная палата: Выборы прошли с минимальным количеством нарушений

Число подтвержденных нарушений на избирательных участках составило единицы. Об этом заявил сопредседатель Координационного совета при Общественной палате России по общественному контролю за голосованием Алексей Песков.

По его словам, выборы на избирательных участках прошли штатно и конструктивно.

"Подтвержденных проблем и нарушений в разрезе более чем 90 тыс. избирательных участков – это крайне малое число", - заявил он.

Выборы депутатов Государственной думы Российской Федерации и муниципальных депутатов района Щукино в Москве проходили с 18 по 20 сентября. По предварительным данным, победу на выборах одерживает "Единая Россия".