Сергей Собянин поблагодарил москвичей за высокую гражданскую активность на прошедших выборах. По его словам, таким образом горожане подтвердили, что в столице живут ответственные и неравнодушные люди.

"По предварительным данным, "Единая Россия" одержала убедительную и вполне заслуженную победу. Тем самым мы гарантировали неизменность стратегического выбора в пользу строительства сильной и великой страны", - написал Собянин в своих соцсетях.

Он поблагодарил москвичей за наказы депутатам и заверил, что все поднятые в ходе избирательной кампании вопросы не останутся без внимания.

Также Собянин поблагодарил команду наблюдателей и Общественный штаб. Они помогли обеспечить честность и прозрачность избирательных процедур.