Собянин: Москвичи консолидировались вокруг президента и идеи сильной России

Москвичи консолидировались вокруг президента и идеи суверенитета и сильной России. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе общения по видеосвязи с председателем "Единой России" Дмитрием Медведевым в штабе Общественной поддержки партии.

Собянин отметил, что в Москве отмечается рекордная явка на выборы.

"Граждане, наоборот, консолидировались вокруг своего лидера Владимира Путина, консолидировались вокруг идеи суверенитета и сильной России", – сказал Собянин.

По словам мэра Москвы, противник предпринял попытки изменить политическую ситуацию в стране, но результат оказался прямо противоположным.

Выборы в России проходили с 18 по 20 сентября. По предварительным подсчетам, уверенную победу одерживает партия "Единая Россия". По данным на 22:17, она набирает 57,21% голосов.