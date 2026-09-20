Памфилова назвала прошедшие выборы самыми сложными в ее карьере

Явка на прошедших в России выборах депутатов Госдумы является рекордной. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, Центризбирком многое сделал для достижения такого результата.

"Я не скажу, что мы ожидали [рекордной явки], но мы надеялись", - сказала Памфилова (цитата по ТАСС).

Глава ЦИК призналась, что прошедшая избирательная кампания стала самой сложной за всю ее политическую карьеру.

Выборы в России проходили с 18 по 20 сентября. После подсчета 23,9% протоколов УИК, победу одерживает "Единая Россия". Партия набирает 56,86% голосов.