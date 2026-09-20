В ЦИК обработали больше 30% протоколов на выборах в Госдуму: новые данные

Центризбирком продолжает подсчет голосов на выборах в Государственную думу. Уже обработано почти 33% протоколов УИК (по состоянию на момент написания заметки).

По данным информационного центра Центризбиркома, лидирует "Единая Россия". За партию проголосовали 56,97% избирателей.

Следом идет КПРФ. У коммунистов 13,95% голосов. Тройку замыкает ЛДПР с 9,26%. На четвертом месте — "Новые люди", за партию проголосовали 8,06% избирателей. На пятой строчке — "Справедливая Россия" с 5,22% голосов. Остальные партии набирают меньше пяти процентов.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, явка на этих выборах была рекордной. Она также призналась, что прошедшая избирательная кампания стала самой тяжелой в ее политической карьере.

Выборы в России проходили с 18 по 20 сентября.