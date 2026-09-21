Выборы в Госдуму — 2026: подсчет голосов продолжается

В России завершились выборы депутатов Госдумы. Голосование длилось три дня — с 18 по 20 сентября.

Явка на этих выборах стала рекордной, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Она также призналась, что прошедшая избирательная кампания была самой сложной за всю ее политическую карьеру.

"У меня это моральная ответственность, в том числе за наших людей. Вы знаете, что немало коллег наших погибло. И вот эта огромная ответственность и за избирателей", - сказала Памфилова.

Избирательные комиссии будут обрабатывать протоколы всю ночь. Предварительные итоги выборов в ЦИК пообещали озвучить в 11 утра понедельника. Но уже известно, что лидирует "Единая Россия". Партия по итогам подсчета 45% протоколов набирает свыше 57% голосов.

Ход выборов прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, явка в столице также была рекордной, а сами выборы прошли достойно. Мэр отметил, что для "Единой России" победа означает не праздник, а начало трудовых будней.