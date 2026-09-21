"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму: наказы избирателей станут основой работы

В штаб "Единой России", несмотря на поздний час, приехало руководство партии и главные кандидаты из федеральной пятерки. Здесь подводят первые итоги масштабной и сложной избирательной кампании, которая, судя по цифрам, заканчивается уверенной победой "Единой России". По федеральному партийному списку предварительно партия получает более 50% голосов и это при рекордной в истории страны явке.

"Несмотря на старания наших врагов, попытки испортить кампанию, несмотря на попытки террористических актов, стремление сделать как можно больше проблем, первое, что я хочу сказать: спасибо гражданам нашей страны за то, что приняли участие в этом голосовании. Партия выступила достойно. И граждане нашей страны сохраняют доверие к нашей ведущей политической силе. И считают возможным доверить ей управление на разных уровнях госвласти", - сказал Дмитрий Медведев.

В партии провели совещание с региональными отделениями. В эти 3 дня проходили выборы разного уровня. В общей сложности на кону более 20 тысяч мандатов и везде "Единая Россия" чувствует себя уверенно. В Москве, по предварительным данным, партия набирает более 50 процентов голосов. Мэр столицы Сергей Собянин - один из главных кандидатов политической силы в федеральной пятерке.

"Противник - киевский режим - сделал всё возможное, чтобы сорвать выборы, изменить ситуацию политическую в стране. Особенно это касается Москвы. Потому что последние два месяца десятки тысяч беспилотников были направлены на Москву, Подмосковье - на наш регион. И противник был убеждён, что он, конечно, достигнет своего результата. Но результат оказался прямо противоположным. В Москве тоже рекордная явка на выборах в Государственную думу, в парламент. Граждане наоборот консолидировались вокруг своего лидера - Владимира Владимировича Путина, консолидировались вокруг идеи суверенитета и сильной нашей страны России. И это просто очевидно. Даже по предварительным итогам голосования мы видим, что "Единая Россия" существенно укрепляется: и по результатам по партийным спискам, и по одномандатным округам. Но, с другой стороны, это, конечно, накладывает на нас огромную ответственность. Особенно в сегодняшних непростых условиях. Поэтому мы с коллегами сейчас обсуждали тысячи пожеланий, наказов избирателей, конечно, будут основой нашей дальнейшей работы", - заявил Сергей Собянин.

Впервые в голосовании участвовали жители Донбасса и Новороссии, выборы проходили в условиях специальной военной операции. Но там явка с учетом досрочного голосования около 80%, что значительно выше, чем в среднем по стране.

"Это первые выборы депутатов Госдумы для новых регионов. И, конечно, это для многих символ того, что это неотъемлемая часть России. Теперь у регионов появятся свои представители в парламенте, которые будут заниматься законотворчеством, которые будут отстаивать интересы жителей наших воюющих регионов. На самом деле, люди очень близко к сердцу восприняли угрозы и, как и всегда в России, на угрозы ответили действиями и поддержали своё государство", - говорит Евгений Поддубный.

В этом составе Госдумы будет значительное число ветеранов СВО. От "Единой России" их баллотируется более 80, а вместе с кампаниями регионального уровня - это сотни человек: героев, ковавших на фронте победу России, которой сейчас как никогда нужно быть единой.