Кадыров лидирует на выборах главы Чечни: набрал больше 97%

В России завершились выборы депутатов Государственной думы, а также руководителей ряда регионов страны.

Избирали главу и в Чечне. Там, по итогам обработки около трех процентов протоколов, уверенную победу одерживает Рамзан Кадыров. Действующий глава республики набирает больше 97%.

На втором месте с существенным отрывом идет председатель Общественной палаты и кандидат от "Справедливой России" Исмаил Денильханов. За него проголосовали 1,53% избирателей. Депутат чеченского парламента от КПРФ Халид Накаев набрал чуть меньше 1%.

Главу Чечни избирают сроком на пять лет. На предыдущих выборах Рамзан Кадыров, который бессменно возглавляет регион с 2007 года, набрал 99,7% голосов.