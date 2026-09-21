Обработано 40% протоколов: в Госдуму проходят пять партий

Продолжается подсчет голосов на выборах в Государственную думу. Уже обработано больше 40% протоколов УИК (по состоянию на момент написания заметки).

Согласно табло в информационном центре Центризбиркома, уверенную победу одерживает "Единая Россия". За партию проголосовали 57,36% избирателей.

На второй строчке разместилась КПРФ с 13,82% голосов, на третьей — ЛДПР, за либерал-демократов проголосовали 9,06% избирателей. Четвертую строчку занимают "Новые люди" с 7,94% голосов. Пятерку замыкает "Справедливая Россия", за нее отдали 5,21% избирателей.

Остальные партии набрали меньше пяти процентов голосов, необходимых для прохождения в парламент.

Выборы в России проходили с 18 по 20 сентября. Как заявила Элла Памфилова, эта избирательная кампания стала самой тяжелой в ее политической карьере.