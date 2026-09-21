США и Китай договорились создать механизм диалога по ИИ

Соединенные Штаты Америки и Китай провели крайне успешные переговоры, на встрече обсуждались вопросы торговли и искусственного интеллекта, заявил министр финансов США Скотт Бессент.



"Мы только что провели очень успешные переговоры с китайцами по вопросам торговли и ИИ, продолжив с того места, на котором остановились в Пекине, где мы учредили Совет по торговле и начали обсуждать ИИ. Сегодня вечером эти темы перешли в практическую плоскость", — заявил Бессет журналистам после переговоров с представителями Китая в Нью-Йорке.



Он сообщил, что консультации по ИИ перешли в практическую плоскость и добавил, что стороны обсудили "создание механизма" взаимодействия, который был назван "ИИ-диалог США и Китая".



Вашингтон предложил в рамках этого механизма ввести систему взаимных уведомлений о возможных инцидентах и угрозах, связанных с искусственным интеллектом. По словам Бессента, США и Китай также намерены выработать общее понимание целей и угроз в сфере ИИ.