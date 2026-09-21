ЦИК обработал более 90% протоколов: предварительные результаты выборов в Госдуму

В России завершились трёхдневное голосование. Сейчас идет подсчёт голосов. На этот момент обработаны чуть более 83 с половиной процентов протоколов. По предварительным данным, в Государственную думу девятого созыва проходят четыре партии.

Уверенно лидирует "Единая Россия", у неё 57,86% голосов. Далее следуют КПРФ - 13,83%, ЛДПР - 8,9% и "Новые люди" - 7,94% процента. Остальные партии не преодолевают пятипроцентный барьер, в их числе пока что и "Справедливая Россия".

Всего в единый день голосования прошли более двух тысяч кампаний разных уровней. Явка избирателей оказалась рекордной и составила в районе 57 процентов. Предварительные итоги Центризбирком обнародует сегодня в 11 утра по московскому времени, окончательные - в пятницу.