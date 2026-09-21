Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму девятого созыва, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.



В поздравительной телеграмме глава Казахстана отметил, что голосование стало важным событием в общественно-политической жизни России, а его результаты убедительно свидетельствуют о широкой поддержке стратегического курса Путина, направленного на защиту долгосрочных интересов российского государства.



"Нет сомнений в том, что избранные депутаты Государственной Думы примут эффективные меры и решения с целью повышения благополучия граждан, укрепления потенциала России как мировой державы", — сообщается в телеграмме.



Президент Казахстана выразил уверенность, что депутаты Курултая и парламентарии России продолжат активную совместную работу для дальнейшего развития многопланового сотрудничества и стратегического партнерства между двумя странами.