В штабе "ЕР" подводят итоги масштабной избирательной кампании

По предварительным данным, "Единая Россия " продолжает уверенно лидировать, набрав к этому моменту почти 58 процентов голосов.

В штаб "Единой России", несмотря на поздний час, приехало руководство партии и главные кандидаты из федеральной пятерки. Здесь подводят первые итоги масштабной и сложной избирательной кампании, которая, судя по цифрам, закончилась уверенной победой "Единой России".

По федеральному партийному списку предварительно партия получает более 50 процентов голосов и это при рекордной в истории страны явке.

"Несмотря на старания наших врагов, попытки испортить кампанию, несмотря на попытки террористических актов, стремление сделать как можно больше проблем, первое, что я хочу сказать - спасибо гражданам нашей страны за то, что приняли участие в этом голосовании. Партия "ЕР" выступила достойно. И граждане нашей страны сохраняют доверие к нашей ведущей политической силе. И считают возможным доверить ей управление на разных уровнях госвласти", - отметил Дмитрий Медведев.

В партии провели совещание с региональными отделениями. В эти 3 дня проходили выборы разного уровня. В общей сложности на кону более 20 тысяч мандатов и везде "Единая Россия" чувствует себя уверенно. В Москве - по предварительным данным - партия набирает более 50 процентов голосов. Мэр столицы Сергей Собянин - один из главных кандидатов политической силы в федеральной пятерке.

"Противник - киевский режим - сделал всё возможное, чтобы сорвать выборы, изменить ситуацию политическую в стране. Особенно это касается Москвы. Потому что последние два месяца десятки тысяч беспилотников были направлены на Москву, Подмосковье - на наш регион. И противник был убеждён, что он, конечно, достигнет своего результата. Но результат оказался прямо противоположным. В Москве тоже рекордная явка на выборах в Государственную думу, в парламент. Граждане наоборот - консолидировались вокруг своего лидера - Владимира Владимировича Путина, консолидировались вокруг идеи суверенитета и сильной нашей страны России", - сообщил Собянин.

Впервые в голосовании участвовали жители Донбасса и Новороссии, выборы проходили в условиях специальной военной операции. Но там явка с учетом досрочного голосования около 80 процентов, что значительно выше чем в среднем по стране.

В этом составе Госдумы будет значительное число ветеранов СВО. От "Единой России" их баллотируется более 80, а вместе с кампаниями регионального уровня - это сотни человек - героев, ковавших на фронте победу России, которой сейчас как никогда нужно быть единой.