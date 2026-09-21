Какие услуги стоматолога можно получить по ОМС

В рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) россияне могут получить лечение кариеса и удаление зубов.

Помимо этого бесплатно можно получить первичный стоматологический осмотр и оказание неотложной помощи при острой боли, рассказали в пресс-службе Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС).

Все это дает возможность оперативно решать распространенные проблемы со здоровьем полости рта и предотвращать развитие серьезных осложнений, отметили в Фонде.

Ранеев Госдуме предложили разрешить многодетным матерям использовать средства материнского капитала для оплаты стоматологии и услуг ортодонта на себя.