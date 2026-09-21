Умер сын модели Синди Кроуфорд

В семье знаменитой модели Синди Кроуфорд страшная трагедия. Умер ее сын Пресли Гербер.

Сыну Синди Кроуфорд было 27 лет. По предварительной информации, у молодого человека остановилось сердце, передает Super.

Свои последние дни Пресли провел в реабилитационном центре, куда его отправили родители из-за ментальных проблем.

С подросткового возраста он страдал тревожными расстройствами и паническими атаками. Пресли принимал сильнодействующие лекарства, а позже стал зависим от алкогольной и наркотической зависимостей, чего не скрывал. В соцсетях парень делился с подписчиками советами по поддержанию ментального здоровья.

Примечательно, что Пресли был очень красив. Ему пророчили большое модельное будущее: с 15 лет он успел посотрудничать с крупными мировыми брендами Moschino, Dolce & Gabbana и Calvin Klein.

Отметим, что пока Синди Кроуфорд никак не прокомментировала трагедию в семье. Однако представитель семьи официально подтвердил эту новость, обратившись к общественности с просьбой проявить уважение и предоставить родным необходимое пространство в этот "чрезвычайно тяжелый и болезненный период".

Напомним, что у модели еще есть дочь Кайя Гербер, она пошла по стопам матери и тоже работает моделью. Впрочем, знающие люди говорят, что несмотря на внешнюю схожесть, Кайя совсем не такая, как Синди.

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