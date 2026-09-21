"Что ты здесь делаешь?": Матвеев отреагировал на сюрприз Боярской

Елизавета Боярская и Максим Матвеев считаются одной из самых красивых и гармоничных пар в отечественном кинематографе. При этом супруги много времени проводят порознь.

Дело в том, что Елизавета Боярская работает в Санкт-Петербурге, а Максим Матвеев - в Москве. А недавно в жизни популярного актера случилось знаменательное событие - возвращение на театральную сцену. Максим Матвеев играет в спектакле "Опера нищих" в Театре имени А. С. Пушкина.

Посмотреть на актера на театральных подмостках явилась его супруга Елизавета Боярская. "Вчера тайком от Максима приехала в Москву и сюрпризом пришла к нему на премьеру... Когда я дарила ему цветы, он очень удивился и спросил: "Что ты здесь делаешь?" - рассказала популярная актриса в своем официальном телеграм-канале.

Елизавета Боярская объяснила, что не могла пропустить такое событие, ведь Максим Матвеев снова работает в театре спустя семь лет перерыва. "Я искренне поздравляю и Максима, всех артистов, режиссера спектакля Евгения Писарева, и весь театр с потрясающей премьерой. Это большое театральное событие. Этот спектакль будет хитом, у меня нет сомнений. Яркий, смелый, дерзкий, острый, ироничный, созвучный сегодняшнему времени", - похвалила артистка спектакль.

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