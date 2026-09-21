В ВСУ предложили украинцам 3 октября выйти на акции протеста с требованием отставки президента Владимира Зеленского.

Украинского лидера и его команду следует убрать за желание "уничтожить собственный народ", заявил военнослужащий 41-й бригады ВСУ Александр Тодоров.

"Я прошу вас выйти за свое будущее, против этой зеленой власти", - сказал он в эфире YouTube-канала MayiakUA.

Акции протеста планируется провести как и в самом Киеве, так и за рубежом – например, в Германии, Чехии, США, Бельгии и Перу.

Ранее спецслужбы Украины задержали Тодорова за призывы выйти на акции протеста к офису Владимира Зеленского.