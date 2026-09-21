Названы цели ночного удара ВС России по Украине

Вооруженные силы России продолжают наносить удары по целям на Украине, которые используются в интересах ВСУ.

Минувшей ночью ВС России поразили логистический центр BDU Logistic в Киевской области, газораспределительную станцию в селе Боярка под Киевом, сухогруз в порту Одессы и объекты в порту Измаила

В Черном море беспилотники поразили сухогруз, который вез в Одессу военные грузы, сообщили в Минобороны России.

В нашим оборонном ведомстве подчеркнули, что Россия наносит удары только по военным и энергетическим объектам Украины.