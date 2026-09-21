Стала известна реакция Уильяма на новые мемуары о Диане: дядя Спенсер горько пожалеет о том, что сделал

Принц Уильям вне себя от ярости из-за сенсационных мемуаров графа Спенсера о принцессе Диане. Из-за прихоти дядюшки ему пришлось снова окунуться в худший период жизни.

Как сообщил инсайдер RadarOnline, принц Уэльский расстроен из-за публикации книги "Лебединая песня: Диана, моя сестра", в которой его 62-летний дядя Чарльз Спенсер делает заявления о Карле III и событиях после смерти Дианы.

"Уильям вне себя от ярости из-за того, что всё это снова вынесли на публику. Для него это не древняя история королевской семьи и не материал для очередной книги — это его мать, его отец и самый травмирующий период его детства. Он годами хотел, чтобы память о Диане сохранялась с достоинством, а не бесконечно превращалась в повод для новых скандалов. Особенно болезненно то, что теперь эти обвинения исходят от его собственного дяди", — рассказал инсайдер.

Уильям понимает, что у Чарльза Спенсера остались собственные воспоминания об отношениях с Дианой, но публикация настолько личных заявлений неизбежно заставляет сыновей принцессы вновь возвращаться к событиям, которые они переживали будучи скорбящими детьми. Именно поэтому Уильям пришёл в ярость из-за выхода книги.

"Время публикации также вызвало огромное раздражение. Приближается 30-я годовщина смерти Дианы, и вместо того чтобы позволить её сыновьям вспоминать мать в частной обстановке, вновь разгорелась битва вокруг вопроса о том, кто и что сказал в ту страшную неделю", — отметил человек из окружения наследника престола.

Во дворце шепчутся, что Уильям не оставит эту выходку дяди без ответа. Принц Уэльский не будет публично скандалить, но когда придет время, Спенсер горько пожалеет о своих мемуарах.

Напомним, в книге дядя Гарри и Уильяма утверждает, что тогдашний принц Чарльз сказал ему во время спора об организации похорон Дианы: "Будь уверен, мы довольно скоро её забудем". Также Спенсер отметил, что после известия о смерти Дианы Чарльз выглядел "головокружительно счастливым — словно победитель лотереи".

Букингемский дворец поставил под сомнение воспоминания Спенсера, выступив с редким официальным комментарием после публикации отрывков из книги. "Хотя мы принципиально не комментируем книги, Его Величество понимает, что боль от утраты, переживаемая братом, может затуманивать разум, влиять на суждения и окрашивать воспоминания таким образом, который другие люди могут не осознавать, даже спустя много лет после подобной потери", — говорится в заявлении дворца.