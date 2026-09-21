Диверсии, атаки и угрозы не сорвали избирательный процесс в новых регионах

Песня была написана депутатом Народного Совета ДНР специально к этим выборам. Презентация - прямо на избирательном участке. Рассказывает: композиция родилась буквально на одном дыхании. И это лучше всяких слов говорит о том, что для людей из новых регионов первые в их жизни выборы депутатов Государственной Думы событие даже больше, чем историческое. Очень личное для каждого.

Каждый житель буквально выстрадал право быть частью России и принимать участие в определении дальнейшей судьбы своей страны. Поэтому выборы здесь, без преувеличения, праздник. Удивительно. У них линия фронта совсем рядом, чуть ли не пули свистят над головами, а они поют и радуются. Показывают: русский народ не сломить.

В Мелитополе на закрытии участков звучит гимн Российской Федерации. Торжественный момент, объединяющий все регионы. В новых регионах голосование проходило при повышенных мерах безопасности. Ведь там - военное положение. Некоторые участки временно приостанавливали работу, часть закрывалась досрочно.

Ситуацию корректировали в зависимости от угроз налета беспилотников. Боевики киевского режима буквально охотились на причастных к избирательному процессу. Рассылали личные угрозы. Прицельно били по людям. Жертвами атак стали председатель УИК в Запорожской области и член УИК в Херсонской. Это то, что осталось от школы, в которой разместился избирательный участок. В момент атаки голосование уже завершилось. Пострадавших нет. Но детям теперь негде учиться.

В ДНР удалось предотвратить теракт. ФСБ задержала жителя Донецка, планировавшего масштабный взрыв у избирательного участка. Мужчина добровольно помогал СБУ готовить террористические атаки.

Украинские кураторы предоставили мужчине взрывное устройство и взрывчатые вещества около 20 кг. Вражескому агенту был конспиративно передан автомобиль, который он должен был снабдить взрывчаткой, канистрами с бензином и поражающими элементами.

Диверсии, атаки и угрозы не только не сорвали избирательный процесс в новых регионах. Явка, учитывая все сопутствующие обстоятельна, просто рекордная. ДНР - свыше 81%. ЛНР – 79%. В Запорожской и Херсонской областях - более 79 и почти 75 процентов соответственно. Здесь, как и в других регионах страны, лидирует "Единая Россия".

Противники России явно не понимают суть русского человека. Угрозы извне только сплотили всю страну. На участки пошли даже те, кто изначально и не планировал. Просто вопреки. Показать, что в сложные времена наш народ един и доверяет Верховному Главнокомандующему. В Москве - рекордная явка. Почти 57 процентов. На пять процентов больше, чем на предыдущих парламентских выборах.

"Противник - киевский режим - сделал всё возможное, чтобы сорвать выборы, изменить ситуацию политическую в стране. Особенно это касается Москвы. Потому что последние два месяца десятки тысяч беспилотников были направлены на Москву, Подмосковье - на наш регион. И противник был убеждён, что он, конечно, достигнет своего результата. Но результат оказался прямо противоположным", - сказал Собянин.

В Москве установили рекорд по числу участников дистанционного электронного голосования. Явка превысила 90 процентов. Кстати, столица впервые применила систему ДЭГ в качестве эксперимента еще в 2019-м году на выборах в Мосгордуму. Поделилась опытом с другими регионами. И на этих парламентских выборах такой удобный для избирателей формат был доступен уже в 33 субъектах.